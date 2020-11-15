Child Abduction Emergency until MON 2:00 PM CST

Child Abduction Emergency until MON 2:00 PM CSTNew
Issued by National Weather Service – Lincoln, IL
Carroll County
…AMBER ALERT…
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
ILLINOIS STATE POLICE.
AT THE REQUEST OF THE PUTNAM COUNTY SHERIFF’S OFFICE, THE ILLINOIS
AMBER ALERT NOTIFICATION SYSTEM HAS BEEN ACTIVATED. THE PUTNAM
COUNTY POLICE HAVE A CONFIRMED CHILD ABDUCTION THAT OCCURRED AT
15801 CENTER STREET IN MCNABB ON NOVEMBER 15TH AT 7:00 A.M. NOAH
DEL HOT ALL IS A WHITE MALE, 2 MONTHS OLD, 20 INCHES TALL, WEIGHS
15 LBS., WITH BROWN HAIR AND BROWN EYES. HE IS WEARING GRAY AND
WHITE STRIPED PAJAMA SHIRT AND BOTTOMS. MOTHER REPORTED THAT NOAH
WAS TAKEN FROM HIS RESIDENCE BY NON-CUSTODIAL FATHER IN A WHITE
2001 CHEVROLET TRAILBLAZER WITH ILLINOIS LICENSE Z 5 2 9 0 2 0.
FATHER, KEVIN DEL HOT ALL , A WHITE 32 YEAR OLD MALE, WITH BROWN
HAIR AND BLUE EYES, WHO IS 6 FOOT 4 INCHES TALL AND WEIGHS 275
LBS. WAS LAST SEEN WEARING A DARK COLORED “ILLINOIS” HOODED
SWEATSHIRT AND DARK BLUE JEANS. ANYONE WITH INFORMATION SHOULD
CALL 9 1 1. THIS CONCLUDES THIS AMBER ALERT ISSUED BY THE ILLINOIS
STATE POLICE.