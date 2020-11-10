Tornado Watch from TUE 2:09 PM CST until TUE 8:00 PM CST

Tornado Watch from TUE 2:09 PM CST until TUE 8:00 PM CSTNew
Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI
Walworth County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 505 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
DANE GREEN ROCK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
JEFFERSON KENOSHA MILWAUKEE
OZAUKEE RACINE WALWORTH
WASHINGTON WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF BELOIT, BRODHEAD, BROOKFIELD,
CEDARBURG, DELAVAN, EAST TROY, ELKHORN, FORT ATKINSON,
GERMANTOWN, GRAFTON, HARTFORD, JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA,
LAKE GENEVA, MADISON, MENOMONEE FALLS, MEQUON, MILWAUKEE, MONROE,
MUSKEGO, NEW BERLIN, RACINE, WATERTOWN, WAUKESHA, WEST BEND,
AND WHITEWATER.