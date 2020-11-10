Tornado Watch from TUE 2:05 PM CST until TUE 8:00 PM CST

Tornado Watch from TUE 2:05 PM CST until TUE 8:00 PM CSTNew
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
Ogle County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 505 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BOONE DE KALB LA SALLE
LEE OGLE WINNEBAGO
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KENDALL LAKE IL
MCHENRY WILL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE,
BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHICAGO,
COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, DWIGHT,
ELGIN, EVANSTON, FAIRBURY, GURNEE, JOLIET, LA SALLE, LEMONT,
LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS,
MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO,
OTTAWA, PARK FOREST, PLANO, PONTIAC, ROCHELLE, ROCKFORD,
SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON,
WOODSTOCK, AND YORKVILLE.