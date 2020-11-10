Tornado Watch until TUE 8:00 PM CST

Tornado Watch until TUE 8:00 PM CSTUpdated
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Stephenson County
TORNADO WATCH 505 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
CARROLL HENRY IL JO DAVIESS
ROCK ISLAND STEPHENSON WHITESIDE
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
CLINTON JACKSON SCOTT
THIS INCLUDES THE CITIES OF BETTENDORF, CLINTON, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, FREEPORT, GALENA, GENESEO, HENNEPIN, MAQUOKETA,
MOLINE, MOUNT CARROLL, PRINCETON, ROCK ISLAND, AND STERLING.