Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:02 AM CDT until SUN 9:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Carroll County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
487 IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
CARROLL HENRY IL JO DAVIESS
MERCER ROCK ISLAND STEPHENSON
WHITESIDE
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
MUSCATINE SCOTT
IN SOUTHEAST IOWA
LOUISA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, BETTENDORF, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, FREEPORT, GALENA, GENESEO, HENNEPIN, MOLINE,
MOUNT CARROLL, MUSCATINE, PRINCETON, ROCK ISLAND, STERLING,
AND WAPELLO.