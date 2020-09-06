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Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:02 AM CDT until SUN 9:00 AM CDT

3:02 am Weather Alerts, Wx Alert - Carroll IL

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Carroll County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
487 IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BUREAU PUTNAM

IN NORTHWEST ILLINOIS

CARROLL HENRY IL JO DAVIESS
MERCER ROCK ISLAND STEPHENSON
WHITESIDE

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

MUSCATINE SCOTT

IN SOUTHEAST IOWA

LOUISA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, BETTENDORF, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, FREEPORT, GALENA, GENESEO, HENNEPIN, MOLINE,
MOUNT CARROLL, MUSCATINE, PRINCETON, ROCK ISLAND, STERLING,
AND WAPELLO.

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WREX Weather Team

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