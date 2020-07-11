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Severe Thunderstorm Watch from SAT 4:00 PM CDT until SUN 12:00 AM CDT

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4:00 pm Weather Alerts, Wx Alert - Carroll IL

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Carroll County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
359 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BUREAU PUTNAM

IN NORTHWEST ILLINOIS

CARROLL HENRY IL MERCER
ROCK ISLAND WHITESIDE

IN WEST CENTRAL ILLINOIS

HANCOCK HENDERSON MCDONOUGH
WARREN

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

BENTON CEDAR CLINTON
IOWA JACKSON JOHNSON
JONES LINN MUSCATINE
SCOTT

IN NORTHEAST IOWA

BUCHANAN DELAWARE DUBUQUE

IN SOUTHEAST IOWA

DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
KEOKUK LEE LOUISA
VAN BUREN WASHINGTON

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN NORTHEAST MISSOURI

CLARK

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CARTHAGE, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, DUBUQUE, FAIRFIELD, GENESEO, HENNEPIN, INDEPENDENCE,
IOWA CITY, KAHOKA, KEOKUK, KEOSAUQUA, MACOMB, MANCHESTER,
MAQUOKETA, MARENGO, MOLINE, MONMOUTH, MOUNT CARROLL,
MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON, ROCK ISLAND,
SIGOURNEY, STERLING, TIPTON, VINTON, WAPELLO, AND WASHINGTON.

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WREX Weather Team

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