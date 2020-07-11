Severe Thunderstorm Watch from SAT 4:00 PM CDT until SUN 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 4:00 PM CDT until SUN 12:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Carroll County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
359 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
CARROLL HENRY IL MERCER
ROCK ISLAND WHITESIDE
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
HANCOCK HENDERSON MCDONOUGH
WARREN
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
BENTON CEDAR CLINTON
IOWA JACKSON JOHNSON
JONES LINN MUSCATINE
SCOTT
IN NORTHEAST IOWA
BUCHANAN DELAWARE DUBUQUE
IN SOUTHEAST IOWA
DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
KEOKUK LEE LOUISA
VAN BUREN WASHINGTON
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN NORTHEAST MISSOURI
CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CARTHAGE, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, DUBUQUE, FAIRFIELD, GENESEO, HENNEPIN, INDEPENDENCE,
IOWA CITY, KAHOKA, KEOKUK, KEOSAUQUA, MACOMB, MANCHESTER,
MAQUOKETA, MARENGO, MOLINE, MONMOUTH, MOUNT CARROLL,
MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON, ROCK ISLAND,
SIGOURNEY, STERLING, TIPTON, VINTON, WAPELLO, AND WASHINGTON.