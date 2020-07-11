Severe Thunderstorm Watch from SAT 4:00 PM CDT until SUN 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 4:00 PM CDT until SUN 12:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
Lee County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
359 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
LA SALLE LEE
THIS INCLUDES THE CITIES OF DIXON, DWIGHT, FAIRBURY, GIBSON CITY,
LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, OTTAWA, PAXTON, PONTIAC,
AND STREATOR.