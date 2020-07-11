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Severe Thunderstorm Watch from SAT 4:00 PM CDT until SUN 12:00 AM CDT

New
3:58 pm Weather Alerts, Wx Alert - Lee IL

Issued by National Weather Service – Chicago, IL

Lee County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
359 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

LA SALLE LEE

THIS INCLUDES THE CITIES OF DIXON, DWIGHT, FAIRBURY, GIBSON CITY,
LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, OTTAWA, PAXTON, PONTIAC,
AND STREATOR.

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WREX Weather Team

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