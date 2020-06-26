Severe Thunderstorm Watch until FRI 10:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until FRI 10:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
Lee County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
305 TO EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS ALLOWS TO EXPIRE 4 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
LA SALLE LEE
IN NORTHEAST ILLINOIS
GRUNDY KANKAKEE
IN INDIANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
LAKE IN PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF BOURBONNAIS, CHESTERTON, COAL CITY,
DIXON, GARY, HAMMOND, KANKAKEE, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA,
MERRILLVILLE, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, PORTAGE, STREATOR,
AND VALPARAISO.