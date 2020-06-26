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Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM CDT

Updated
Last updated today at 7:11 pm
7:00 pm Weather Alerts, Wx Alert - Whiteside IL

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Whiteside County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BUREAU PUTNAM

IN NORTHWEST ILLINOIS

CARROLL HENRY IL MERCER
ROCK ISLAND WHITESIDE

IN WEST CENTRAL ILLINOIS

HENDERSON WARREN

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

CEDAR CLINTON JACKSON
JOHNSON JONES LINN
MUSCATINE SCOTT

IN SOUTHEAST IOWA

DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
LEE LOUISA VAN BUREN
WASHINGTON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT,
FAIRFIELD, GENESEO, HENNEPIN, IOWA CITY, KEOKUK, KEOSAUQUA,
MAQUOKETA, MOLINE, MONMOUTH, MOUNT CARROLL, MOUNT PLEASANT,
MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON, ROCK ISLAND, STERLING, TIPTON,
WAPELLO, AND WASHINGTON.

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WREX Weather Team

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