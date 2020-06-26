Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Carroll County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
CARROLL HENRY IL MERCER
ROCK ISLAND WHITESIDE
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
HENDERSON WARREN
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
CEDAR CLINTON JACKSON
JOHNSON JONES LINN
MUSCATINE SCOTT
IN SOUTHEAST IOWA
DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
LEE LOUISA VAN BUREN
WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT,
FAIRFIELD, GENESEO, HENNEPIN, IOWA CITY, KEOKUK, KEOSAUQUA,
MAQUOKETA, MOLINE, MONMOUTH, MOUNT CARROLL, MOUNT PLEASANT,
MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON, ROCK ISLAND, STERLING, TIPTON,
WAPELLO, AND WASHINGTON.