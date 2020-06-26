Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI
Walworth County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST WISCONSIN
KENOSHA MILWAUKEE OZAUKEE
RACINE WALWORTH WASHINGTON
WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF BROOKFIELD, CEDARBURG, DELAVAN,
EAST TROY, ELKHORN, GERMANTOWN, GRAFTON, HARTFORD, KENOSHA,
LAKE GENEVA, MENOMONEE FALLS, MEQUON, MILWAUKEE, MUSKEGO,
NEW BERLIN, RACINE, WAUKESHA, WEST BEND, AND WHITEWATER.