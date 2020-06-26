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Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM CDT

Updated
Last updated today at 7:11 pm
6:46 pm Weather Alerts, Wx Alert - Walworth WI

Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI

Walworth County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHEAST WISCONSIN

KENOSHA MILWAUKEE OZAUKEE
RACINE WALWORTH WASHINGTON
WAUKESHA

THIS INCLUDES THE CITIES OF BROOKFIELD, CEDARBURG, DELAVAN,
EAST TROY, ELKHORN, GERMANTOWN, GRAFTON, HARTFORD, KENOSHA,
LAKE GENEVA, MENOMONEE FALLS, MEQUON, MILWAUKEE, MUSKEGO,
NEW BERLIN, RACINE, WAUKESHA, WEST BEND, AND WHITEWATER.

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WREX Weather Team

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