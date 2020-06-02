Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:48 PM CDT until WED 12:00 AM CDT
Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI
Walworth County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
240 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN EAST CENTRAL WISCONSIN
FOND DU LAC SHEBOYGAN
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN
GREEN LAKE IOWA LAFAYETTE
MARQUETTE ROCK SAUK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
DODGE JEFFERSON KENOSHA
MILWAUKEE OZAUKEE RACINE
WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BERLIN, BLANCHARDVILLE,
BRODHEAD, BROOKFIELD, CEDARBURG, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN,
DODGEVILLE, EAST TROY, ELKHORN, ENDEAVOR, FOND DU LAC,
FORT ATKINSON, GERMANTOWN, GRAFTON, HARTFORD, HOWARDS GROVE,
JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN,
LODI, MADISON, MARKESAN, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON,
MILWAUKEE, MINERAL POINT, MONROE, MONTELLO, MUSKEGO, NESHKORO,
NEW BERLIN, OOSTBURG, OXFORD, PLYMOUTH, PORTAGE, PRAIRIE DU SAC,
PRINCETON, RACINE, REEDSBURG, SAUK CITY, SHEBOYGAN FALLS,
SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WEST BEND, WESTFIELD,
AND WHITEWATER.