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Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:48 PM CDT until WED 12:00 AM CDT

5:48 pm Weather Alerts, Wx Alert - Rock WI

Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI

Rock County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
240 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN EAST CENTRAL WISCONSIN

FOND DU LAC SHEBOYGAN

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

COLUMBIA DANE GREEN
GREEN LAKE IOWA LAFAYETTE
MARQUETTE ROCK SAUK

IN SOUTHEAST WISCONSIN

DODGE JEFFERSON KENOSHA
MILWAUKEE OZAUKEE RACINE
WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD,
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BERLIN, BLANCHARDVILLE,
BRODHEAD, BROOKFIELD, CEDARBURG, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN,
DODGEVILLE, EAST TROY, ELKHORN, ENDEAVOR, FOND DU LAC,
FORT ATKINSON, GERMANTOWN, GRAFTON, HARTFORD, HOWARDS GROVE,
JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA, LAKE GENEVA, LAKE WISCONSIN,
LODI, MADISON, MARKESAN, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON,
MILWAUKEE, MINERAL POINT, MONROE, MONTELLO, MUSKEGO, NESHKORO,
NEW BERLIN, OOSTBURG, OXFORD, PLYMOUTH, PORTAGE, PRAIRIE DU SAC,
PRINCETON, RACINE, REEDSBURG, SAUK CITY, SHEBOYGAN FALLS,
SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WEST BEND, WESTFIELD,
AND WHITEWATER.

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WREX Weather Team

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