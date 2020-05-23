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Tornado Watch from SAT 12:34 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

12:34 pm Weather Alerts, Wx Alert - Whiteside IL

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Whiteside County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 207 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BUREAU PUTNAM

IN NORTHWEST ILLINOIS

CARROLL HENRY IL JO DAVIESS
MERCER ROCK ISLAND STEPHENSON
WHITESIDE

IN WEST CENTRAL ILLINOIS

HENDERSON MCDONOUGH WARREN

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

CEDAR CLINTON JACKSON
JOHNSON JONES LINN
MUSCATINE SCOTT

IN NORTHEAST IOWA

BUCHANAN DELAWARE DUBUQUE

IN SOUTHEAST IOWA

DES MOINES LOUISA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT,
DUBUQUE, FREEPORT, GALENA, GENESEO, HENNEPIN, INDEPENDENCE,
IOWA CITY, MACOMB, MANCHESTER, MAQUOKETA, MOLINE, MONMOUTH,
MOUNT CARROLL, MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON, ROCK ISLAND,
STERLING, TIPTON, AND WAPELLO.

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WREX Weather Team

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