Tornado Watch from SAT 12:34 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Jo Daviess County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 207 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
CARROLL HENRY IL JO DAVIESS
MERCER ROCK ISLAND STEPHENSON
WHITESIDE
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
HENDERSON MCDONOUGH WARREN
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
CEDAR CLINTON JACKSON
JOHNSON JONES LINN
MUSCATINE SCOTT
IN NORTHEAST IOWA
BUCHANAN DELAWARE DUBUQUE
IN SOUTHEAST IOWA
DES MOINES LOUISA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT,
DUBUQUE, FREEPORT, GALENA, GENESEO, HENNEPIN, INDEPENDENCE,
IOWA CITY, MACOMB, MANCHESTER, MAQUOKETA, MOLINE, MONMOUTH,
MOUNT CARROLL, MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON, ROCK ISLAND,
STERLING, TIPTON, AND WAPELLO.