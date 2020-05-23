Tornado Watch from SAT 12:33 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI
Rock County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 207 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
DANE GREEN IOWA
LAFAYETTE ROCK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
JEFFERSON KENOSHA MILWAUKEE
RACINE WALWORTH WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARNEVELD, BELMONT, BELOIT,
BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, BROOKFIELD, DARLINGTON,
DELAVAN, DODGEVILLE, EAST TROY, ELKHORN, FORT ATKINSON,
JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA, LAKE GENEVA, MADISON,
MENOMONEE FALLS, MILWAUKEE, MINERAL POINT, MONROE, MUSKEGO,
NEW BERLIN, RACINE, SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUKESHA,
AND WHITEWATER.