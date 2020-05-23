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Tornado Watch from SAT 12:33 PM CDT until SAT 8:00 PM CDT

12:33 pm Weather Alerts, Wx Alert - Rock WI

Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI

Rock County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 207 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

DANE GREEN IOWA
LAFAYETTE ROCK

IN SOUTHEAST WISCONSIN

JEFFERSON KENOSHA MILWAUKEE
RACINE WALWORTH WAUKESHA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARNEVELD, BELMONT, BELOIT,
BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, BROOKFIELD, DARLINGTON,
DELAVAN, DODGEVILLE, EAST TROY, ELKHORN, FORT ATKINSON,
JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA, LAKE GENEVA, MADISON,
MENOMONEE FALLS, MILWAUKEE, MINERAL POINT, MONROE, MUSKEGO,
NEW BERLIN, RACINE, SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUKESHA,
AND WHITEWATER.

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WREX Weather Team

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