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Tornado Watch until SAT 8:00 PM CDT

Updated
Last updated May 24, 2020 12:31 am
6:55 pm Weather Alerts, Wx Alert - Boone IL

Issued by National Weather Service – Chicago, IL

Boone County

TORNADO WATCH 207 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT /9 PM EDT/ THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD IROQUOIS

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE DE KALB LA SALLE

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KANKAKEE KENDALL
LAKE IL MCHENRY WILL

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON JASPER LAKE IN
NEWTON PORTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE,
BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BUFFALO GROVE, CAROL STREAM,
CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DEMOTTE,
DOWNERS GROVE, DWIGHT, ELGIN, EVANSTON, FAIRBURY, FOWLER, GARY,
GIBSON CITY, GILMAN, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND,
LA SALLE, LEMONT, LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA,
MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, MUNDELEIN, NAPERVILLE,
OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, OXFORD, PARK FOREST,
PAXTON, PLANO, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN,
SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, VALPARAISO, WATSEKA, WAUKEGAN,
WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.

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WREX Weather Team

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