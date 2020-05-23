Tornado Watch until SAT 8:00 PM CDT

Tornado Watch until SAT 8:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
DeKalb County
TORNADO WATCH 207 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT /9 PM EDT/ THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD IROQUOIS
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BOONE DE KALB LA SALLE
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KANKAKEE KENDALL
LAKE IL MCHENRY WILL
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
BENTON JASPER LAKE IN
NEWTON PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE,
BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BUFFALO GROVE, CAROL STREAM,
CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DEMOTTE,
DOWNERS GROVE, DWIGHT, ELGIN, EVANSTON, FAIRBURY, FOWLER, GARY,
GIBSON CITY, GILMAN, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND,
LA SALLE, LEMONT, LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA,
MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, MUNDELEIN, NAPERVILLE,
OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, OXFORD, PARK FOREST,
PAXTON, PLANO, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN,
SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, VALPARAISO, WATSEKA, WAUKEGAN,
WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.