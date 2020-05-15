 Skip to Content

Severe Thunderstorm Watch until FRI 2:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 5:46 am
12:14 am Weather Alerts, Wx Alert - DeKalb IL

Issued by National Weather Service – Chicago, IL

DeKalb County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 1 AM
CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

DE KALB LA SALLE

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KANKAKEE KENDALL
WILL

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BOLINGBROOK, BOURBONNAIS,
CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, DEKALB, DOWNERS GROVE, DWIGHT,
ELGIN, EVANSTON, FAIRBURY, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, LEMONT,
LOMBARD, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, NAPERVILLE,
OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, PLANO,
PONTIAC, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WHEATON, WILMINGTON,
AND YORKVILLE.

Author Profile Photo

WREX Weather Team

Related Articles

Skip to content