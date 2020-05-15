Severe Thunderstorm Watch until FRI 2:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until FRI 2:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
DeKalb County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 1 AM
CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
DE KALB LA SALLE
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KANKAKEE KENDALL
WILL
THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BOLINGBROOK, BOURBONNAIS,
CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, DEKALB, DOWNERS GROVE, DWIGHT,
ELGIN, EVANSTON, FAIRBURY, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, LEMONT,
LOMBARD, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, NAPERVILLE,
OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, PLANO,
PONTIAC, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WHEATON, WILMINGTON,
AND YORKVILLE.