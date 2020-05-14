 Skip to Content

Severe Thunderstorm Watch from THU 6:18 PM CDT until FRI 1:00 AM CDT

New
6:18 pm Weather Alerts, Wx Alert - Whiteside IL

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Whiteside County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
183 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BUREAU PUTNAM

IN NORTHWEST ILLINOIS

HENRY IL MERCER ROCK ISLAND
WHITESIDE

IN WEST CENTRAL ILLINOIS

HENDERSON WARREN

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

CEDAR CLINTON IOWA
JOHNSON MUSCATINE SCOTT

IN SOUTHEAST IOWA

DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
KEOKUK LEE LOUISA
VAN BUREN WASHINGTON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, BETTENDORF, BURLINGTON,
CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT, FAIRFIELD, GENESEO, HENNEPIN,
IOWA CITY, KEOKUK, KEOSAUQUA, MARENGO, MOLINE, MONMOUTH,
MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON, ROCK ISLAND,
SIGOURNEY, STERLING, TIPTON, WAPELLO, AND WASHINGTON.

Author Profile Photo

WREX Weather Team

Related Articles

Skip to content