Severe Thunderstorm Watch from THU 6:18 PM CDT until FRI 1:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from THU 6:18 PM CDT until FRI 1:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Whiteside County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
183 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
HENRY IL MERCER ROCK ISLAND
WHITESIDE
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
HENDERSON WARREN
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
CEDAR CLINTON IOWA
JOHNSON MUSCATINE SCOTT
IN SOUTHEAST IOWA
DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
KEOKUK LEE LOUISA
VAN BUREN WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, BETTENDORF, BURLINGTON,
CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT, FAIRFIELD, GENESEO, HENNEPIN,
IOWA CITY, KEOKUK, KEOSAUQUA, MARENGO, MOLINE, MONMOUTH,
MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON, ROCK ISLAND,
SIGOURNEY, STERLING, TIPTON, WAPELLO, AND WASHINGTON.