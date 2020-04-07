Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:27 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:27 PM CDT until TUE 11:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Carroll County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
82 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHWEST ILLINOIS
CARROLL JO DAVIESS STEPHENSON
WHITESIDE
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
CLINTON JACKSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF CLINTON, FREEPORT, GALENA, MAQUOKETA,
MOUNT CARROLL, AND STERLING.