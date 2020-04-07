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Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:27 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

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5:27 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Carroll County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
82 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHWEST ILLINOIS

CARROLL JO DAVIESS STEPHENSON
WHITESIDE

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

CLINTON JACKSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF CLINTON, FREEPORT, GALENA, MAQUOKETA,
MOUNT CARROLL, AND STERLING.

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