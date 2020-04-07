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Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDT

Updated
Last updated April 8, 2020 3:06 am
10:02 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Whiteside County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 82 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHWEST ILLINOIS

ROCK ISLAND WHITESIDE

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

MUSCATINE SCOTT

IN SOUTHEAST IOWA

LOUISA

THIS INCLUDES THE CITIES OF BETTENDORF, CREDIT ISLAND, DAVENPORT,
MOLINE, MUSCATINE, ROCK ISLAND, STERLING, AND WAPELLO.

wrexweather

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