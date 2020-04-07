Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Whiteside County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 82 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHWEST ILLINOIS
ROCK ISLAND WHITESIDE
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
MUSCATINE SCOTT
IN SOUTHEAST IOWA
LOUISA
THIS INCLUDES THE CITIES OF BETTENDORF, CREDIT ISLAND, DAVENPORT,
MOLINE, MUSCATINE, ROCK ISLAND, STERLING, AND WAPELLO.