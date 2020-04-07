Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
Lee County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 82 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
DE KALB LEE OGLE
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE KANE
KENDALL WILL
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
LAKE IN PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BOLINGBROOK, BYRON,
CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE,
ELGIN, EVANSTON, GARY, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD,
MERRILLVILLE, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO,
PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, SCHAUMBURG, SYCAMORE,
VALPARAISO, WHEATON, WILMINGTON, AND YORKVILLE.