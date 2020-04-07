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Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDT

Updated
Last updated April 8, 2020 3:06 am
9:10 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Chicago, IL

Ogle County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 82 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

DE KALB LEE OGLE

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK DUPAGE KANE
KENDALL WILL

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

LAKE IN PORTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BOLINGBROOK, BYRON,
CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE,
ELGIN, EVANSTON, GARY, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD,
MERRILLVILLE, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO,
PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, SCHAUMBURG, SYCAMORE,
VALPARAISO, WHEATON, WILMINGTON, AND YORKVILLE.

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