Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:26 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:26 PM CDT until TUE 11:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
Boone County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
82 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BOONE DE KALB LEE
OGLE WINNEBAGO
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE KANE
KENDALL WILL
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
LAKE IN PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK,
BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, DEKALB, DIXON,
DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, HAMMOND, JOLIET, LEMONT,
LOMBARD, MERRILLVILLE, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK,
OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD,
SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WHEATON, WILMINGTON,
AND YORKVILLE.