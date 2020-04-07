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Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:26 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

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5:26 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Chicago, IL

Boone County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
82 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE DE KALB LEE
OGLE WINNEBAGO

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK DUPAGE KANE
KENDALL WILL

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

LAKE IN PORTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK,
BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, DEKALB, DIXON,
DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GARY, HAMMOND, JOLIET, LEMONT,
LOMBARD, MERRILLVILLE, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK,
OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, ROCKFORD,
SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WHEATON, WILMINGTON,
AND YORKVILLE.

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