Tornado Watch until SUN 2:00 AM CDT

Tornado Watch until SUN 2:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
DeKalb County
TORNADO WATCH 73 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT SUNDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD IROQUOIS
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
DE KALB LA SALLE LEE
OGLE WINNEBAGO
IN NORTHEAST ILLINOIS
GRUNDY KANE KANKAKEE
KENDALL WILL
THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BOLINGBROOK, BOULDER HILL,
BOURBONNAIS, BRADLEY, BYRON, COAL CITY, DEKALB, DIXON, DWIGHT,
ELGIN, FAIRBURY, GIBSON CITY, GILMAN, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE,
MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, MOUNT MORRIS, ONARGA,
OREGON, OSWEGO, OTTAWA, PAXTON, PERU, PLANO, POLO, PONTIAC,
ROCHELLE, ROCKFORD, STREATOR, SYCAMORE, WATSEKA, AND YORKVILLE.