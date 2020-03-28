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Tornado Watch until SUN 2:00 AM CDT

Updated
Last updated March 29, 2020 1:57 am
8:45 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Chicago, IL

Lee County

TORNADO WATCH 73 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT SUNDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD IROQUOIS

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

DE KALB LA SALLE LEE
OGLE WINNEBAGO

IN NORTHEAST ILLINOIS

GRUNDY KANE KANKAKEE
KENDALL WILL

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BOLINGBROOK, BOULDER HILL,
BOURBONNAIS, BRADLEY, BYRON, COAL CITY, DEKALB, DIXON, DWIGHT,
ELGIN, FAIRBURY, GIBSON CITY, GILMAN, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE,
MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, MOUNT MORRIS, ONARGA,
OREGON, OSWEGO, OTTAWA, PAXTON, PERU, PLANO, POLO, PONTIAC,
ROCHELLE, ROCKFORD, STREATOR, SYCAMORE, WATSEKA, AND YORKVILLE.

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