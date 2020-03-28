Tornado Watch from SAT 2:48 PM CDT until SAT 9:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Whiteside County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 69 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
HENRY IL MERCER ROCK ISLAND
WHITESIDE
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
HANCOCK HENDERSON MCDONOUGH
WARREN
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
BENTON CEDAR CLINTON
IOWA JACKSON JOHNSON
JONES LINN MUSCATINE
SCOTT
IN SOUTHEAST IOWA
DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
KEOKUK LEE LOUISA
VAN BUREN WASHINGTON
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHEAST MISSOURI
CLARK SCOTLAND
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CARTHAGE, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, FAIRFIELD, GENESEO, HENNEPIN, IOWA CITY, KAHOKA,
KEOKUK, KEOSAUQUA, MACOMB, MAQUOKETA, MARENGO, MEMPHIS, MOLINE,
MONMOUTH, MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON,
ROCK ISLAND, SIGOURNEY, STERLING, TIPTON, VINTON, WAPELLO,
AND WASHINGTON.
…THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. STRONG LONG LIVED
TORNADOES MAY OCCUR…