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Tornado Watch from SAT 2:48 PM CDT until SAT 9:00 PM CDT

2:48 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA

Whiteside County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 69 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BUREAU PUTNAM

IN NORTHWEST ILLINOIS

HENRY IL MERCER ROCK ISLAND
WHITESIDE

IN WEST CENTRAL ILLINOIS

HANCOCK HENDERSON MCDONOUGH
WARREN

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN EAST CENTRAL IOWA

BENTON CEDAR CLINTON
IOWA JACKSON JOHNSON
JONES LINN MUSCATINE
SCOTT

IN SOUTHEAST IOWA

DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
KEOKUK LEE LOUISA
VAN BUREN WASHINGTON

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST MISSOURI

CLARK SCOTLAND

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CARTHAGE, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, FAIRFIELD, GENESEO, HENNEPIN, IOWA CITY, KAHOKA,
KEOKUK, KEOSAUQUA, MACOMB, MAQUOKETA, MARENGO, MEMPHIS, MOLINE,
MONMOUTH, MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA, PRINCETON,
ROCK ISLAND, SIGOURNEY, STERLING, TIPTON, VINTON, WAPELLO,
AND WASHINGTON.

…THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. STRONG LONG LIVED
TORNADOES MAY OCCUR…

wrexweather

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