Tornado Watch from SAT 2:48 PM CDT until SAT 9:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Chicago, IL
Lee County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 69 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD IROQUOIS
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
LA SALLE LEE
THIS INCLUDES THE CITIES OF DIXON, DWIGHT, FAIRBURY, GIBSON CITY,
GILMAN, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, ONARGA, OTTAWA, PAXTON,
PERU, PONTIAC, STREATOR, AND WATSEKA.