Tornado Watch from SAT 2:40 PM CDT until SAT 9:00 PM CDT

Tornado Watch from SAT 2:40 PM CDT until SAT 9:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Storm Prediction Center – Norman, OK
Whiteside County
IL
. ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE
ADAMS BROWN BUREAU
CALHOUN CASS CHAMPAIGN
CHRISTIAN COLES DE WITT
DOUGLAS EDGAR FORD
FULTON GREENE HANCOCK
HENDERSON HENRY IROQUOIS
JERSEY KNOX LA SALLE
LEE LIVINGSTON LOGAN
MACON MACOUPIN MARSHALL
MASON MCDONOUGH MCLEAN
MENARD MERCER MONTGOMERY
MORGAN MOULTRIE PEORIA
PIATT PIKE PUTNAM
ROCK ISLAND SANGAMON SCHUYLER
SCOTT SHELBY STARK
TAZEWELL VERMILION WARREN
WHITESIDE WOODFORD