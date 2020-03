Associated Press Class 1A/2A All-State boys basketball team

The Illinois Associated Press Class 1A and Class 2A All-State boys’ basketball teams as voted on by a statewide panel of sports writers and broadcasters and compiled by Steve Tappa, formerly of the Moline Dispatch and the Rock Island Argus. Players received five points for a first-team vote and three points for a second-team vote. Each voter picked a five-player first team and five-player second team in each class. A player must have been named on two ballots to receive honorable mention.

CLASS 1A FIRST TEAM

Connor Heaton, Moweaqua Central A&M (6-5, Sr., G) 99 points

Coltin Quagliano, Kewanee Wethersfield (6-0, Jr., G) 78

Cooper Larsen, Indian Creek (6-4, Sr., F) 61

Taaj Davis, Aurora Christian (6-1, Sr., PG) 59

Blake McKay, Woodlawn (6-3, Sr., G) 51

CLASS 1A SECOND TEAM

Trent Glidewell, Goreville (6-5, Sr., C/F) 46 points

Kendale Anderson, Chicago Leo (6-7, Sr., F/C) 43

Isaiah Brown, Peoria Quest (6-6, Sr., F) 43

Luke Braman, Roanoke-Benson (6-8, Jr., F) 41

(asterisk)Jaccob Dust, Effingham St. Anthony (6-7, Sr., C) 40

(asterisk)Javonnie Moore, Madison (6-1, Sr., G) 40

(asterisk)AJ Smith, Metro-East Lutheran (6-6, Jr., F) 40

(asterisk)-tie

CLASS 1A HONORABLE MENTION

Carter Sabol, Nokomis (6-8, Sr., F) 32; Gabe Cox, Winchester West Central (6-0, Sr., PG) 24; Micah Schnyders, Yorkville Christian (6-4, Sr., PG) 23; Jaden Schutt, Yorkville Christian (6-5, Soph., SG) 22; Griffin Andricks, Moweaqua Central A&M (6-6, Sr., F) 21; Christain Trexler, Tamms Egyptian (5-9, Sr., G) 21; Corey Nelson, Hardin Calhoun (6-7, Jr., G/F) 18; Donovan Taylor, Chicago Fenger (6-5, Sr., G) 18; Noah Franklin, Cobden (6-6, Jr., F) 17; Paul Hart, Peru St. Bede (6-3, Soph., F) 11; Landon Albright, Goreville (6-2, Sr., F) 9; Daniel Duncan, Peoria Christian (6-1, Jr., G) 8; Terrance Ford Jr., Chicago Leo (5-11, Jr., PG) 8; Cole Howard, Winchester West Central (6-5, Sr., PF/C) 8; Josh Kruse, Rockford Christian Life (6-1, Sr., PG) 8; Nic Laird, Athens (5-9, Sr., SG) 9; Lucas Loos, Payson-Seymour (6-1, Sr., G) 8; Walter Bursey, Madison (5-9, Sr., PG) 6; Evan Flynn, Dakota (6-1, Sr., PG) 6; Ganon Greenman, Ridgewood (6-2, Jr., PF) 6; Noah Jackson, Champaign Judah Christian (6-4, Sr., G) 6; Aidan Jahraus, Altamont (5-10, Sr., G) 6; Julian Samuels, Annawan (6-0, Sr., G) 6; Will Schultz, Chicago Hope Academy (6-7, Sr., F/C) 6; Cole Schwartz, Payson-Seymour (6-2, Sr., SG) 6.

CLASS 2A FIRST TEAM

Devon House, Sterling Newman (6-7, Sr., PF) 86 points

Demarius Splunge, Chicago Orr (6-6, Sr., F) 70

Drew Reifsteck, Bismarck-Henning/Rossville-Alvin (5-10, Sr., G) 63

Jalen Quinn, Tuscola (6-3, Soph., PG) 60

Drake Hammel, West Hancock (6-5, Sr., G/F) 44

CLASS 2A SECOND TEAM

Caleb Zurliene, Breese Mater Dei (6-6, Sr., F) 41

Dawson Yates, Pinckneyville (6-2, Sr., G) 40

Kaleb Applebey, Mt. Carmel (6-7, Jr., F) 38

Matt Owens, Elmhurst Timothy Christian (5-10, Sr., PG) 36

(asterisk)Marcus Hill, Rockford Christian (6-0, Sr., PG) 30

(asterisk)Kavon Russell, Kewanee (6-2, Sr., G) 30

(asterisk)Alex Wood, Normal U-High (5-11, Sr., PG) 30

(asterisk)-tie

CLASS 2A HONORABLE MENTION

Carson Parker, Nashville (6-5, Sr., F) 25; Jacob Schadegg, Breese Mater Dei (5-10, Sr., G) 20; Keyon Joiner, Chicago Phillips (6-2, Sr., G) 18; Spencer Yoggerst, Riverton (6-5, Sr., F) 18; Jack Weber, El Paso-Gridley (6-6, Sr., F) 17; Trey Bazzell, Fairbury Prairie Central (6-3, Jr., G) 14; Nate Henry, Rockridge (6-4, Soph., G) 14; Reece Johnson, Benton (6-1, Jr., PG) 14; Trey VanWinkle, Paxton-Buckley-Loda (6-1, Sr., G) 14; Lester Bradford, Chicago Raby (6-1, Sr., G) 13; Coby Weekly, Chicago Clark (6-4, Sr., F) 13; Jadon Williams, Chicago Corliss (6-2, Sr., F) 13; Calvon Clemens, Murphysboro (5-7, Soph., G) 12; Jaxon Cusac-McKay, Minonk Fieldcrest (5-10, Jr., G) 11; Justin Guernsey, Pleasant Plains (6-5, Jr., G) 11; Kane Hixenbaugh, Fairfield (6-3, Sr., SF) 11; Ryan Weir, Pontiac (6-3, Sr., F) 11; Austin Brown, Johnston City (6-0, Soph., G) 9; Austin Pullara, Coal City (6-2, Sr., G) 9; Trey Woolsey, Oregon (6-4, Sr., F) 9; Robert Hobbs, Chicago Crane (6-4, Sr., PG) 8; Mason Muller, Petersburg PORTA (6-8, Sr., G) 8; Johnathan Oden, Chicago Legal Prep (6-8, Sr., F) 8; Miko Burns, Chicago Dyett (6-0, Jr., SG) 6; Zach Derus, Rockford Lutheran (5-9, Jr., G) 6; Holt Geltmaker, Chillicothe Illinois Valley Central (6-2, Jr., G) 6; Bryce Hall, Chicago Orr (6-4, Sr., G) 6; Gavin Huffman, Roxana (6-2, Jr., G) 6; Josh Johnson, Orion (6-0, Sr., G) 6; La’Ron Owens, Chicago Dunbar (5-9, Sr., PG) 6; Joe Tianen, Chicago Sullivan (6-4, Sr., G) 6; Daniel Tingley, Marshall (6-0, Jr., G) 6; Landon Zurliene, Fairfield (6-3, Jr., SG) 6.